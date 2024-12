Una española revela la seña secreta que usan en Corea del Sur para ligar

Cada país y cada zona del mundo tiene sus propia gastronomía, cultura y hasta forma de ligar. No se hace igual en España que en un país asiático, tal y como ha quedado comprobado gracias al vídeo de la creadora de contenido Aída, conocida como @aidavert en TikTok.

Esta joven española que vive en Seúl (Corea del Sur) ha querido contar a su más de 560.000 seguidores una costumbre que tienen los surcoreanos para intentar ligar con otra persona. Es una seña disimulada para anunciarlo sin que todo el mundo se entere de tus intenciones.

"Estaba hablando con unos amigos para ver cómo liga la gente en Corea y me contaron una cosa muy curiosa que me dejó en shock. Es como una seña secreta que tienen para decirse cosas", comienza relatando.

"Cuando estas en un entorno con más gente y hay una persona que te gustaría para hacer algo más íntimo y no se lo quieres decir con todo el mundo ni directamente, hay una seña que es tocarse la nariz", explica.

Ella cuenta su caso: "Como persona que me pica mucho la cara y tengo mucha sensibilidad en la piel de la cara y muchas veces me rasco, espero no haber dado señales erróneas a la gente".

"Qué vergüenza pensar que lo he podido hacer sin querer y que la persona de enfrente piense que me quiero ir con ella", finaliza.