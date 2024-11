Una española ve que su compañero mexicano llega con 20 desodorantes en la maleta: la razón es para alucinar

La creadora de contenido española @Laralladas vive actualmente en Irlanda. Al recibir a su nuevo compañero de piso, que llegaba desde México, se quedó sorprendida cuando le ayudó a desempaquetar la maleta y ver lo que tenía dentro.

"Imaginaos cuál fue mi cara al ver la maleta abierta y el 80% de su espacio era una parafarmacia literal, y le pregunté ¿por qué te has traído 70 desodorantes y 40 perfumes?", ha relatado con cierto sarcasmo.

La respuesta de su compañero la dejó a cuadros, pues fue producto de un malentendido: "Me dice que él pensaba antes de venir aquí que los europeos no nos duchamos y olemos a mierda".

"Me decía que aquí no había desodorantes o de muy mala calidad, por lo que no iban a tapar ningún olor porque aquí, claro, somos unos cerdos", ha explicado, siendo irónica al final.

El vídeo ha cosechado casi 30.000 'me gusta' y miles y miles de comentarios con respuestas de todo tipo. Muchos usuarios de varias partes de Sudamérica le han dado razón a su compañero Mexicano: "Son muy malos, no sé qué fórmula usan, que no funcionan...". El debate está servido.