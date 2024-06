Una española que vive en Finlandia cuenta lo que ha pasado últimamente ahí con el aceite: ¿sorpresa?

El precio del aceite de oliva lleva ya muchos meses asfixiando a los consumidores españoles, que durante mucho tiempo vieron cómo en el extranjero numerosos clientes mostraban precios más bajos del oro líquido en otros países.

Rápidamente otros españoles en el extranjero empezaron a enseñar que no siempre el aceite más allá de nuestras fronteras estaba más barato. Y ahora @anna.matea, española que vive en Finlandia, ha explicado lo que está ocurriendo en ese país en los últimos meses.

"Algo que levanta pasiones en cualquier parte del mundo es el precio del aceite de oliva español. ¿Cuánto vale el aceite de oliva español en Finlandia? El cuarto de litro son 6,59 euros. La botella de medio litro 12,20", señala, lo que lleva a que un litro de aceite de oliva español en aquel país supere los 24 euros.

"Y la garrafa de dos litros, 42,59. Estoy segura de que antes de Navidad esta garrafa costaba 24 euros. Me han subido el precio así y no me he dado cuenta", se lamenta.

"No sé si ponerme a llorar o comprar el aceite para el desayuno. Mejor compro el aceite", acaba diciendo.

Entre los comentarios, un usuario le pregunta si su familia no puede enviarle aceite desde España. Y la propia creadora del vídeo aclara la cuestión: "Creo que sólo hay un par de empresas de paquetería que lo permiten y tampoco sale a cuenta".

"No hago el video como queja, eh! 😊🙈Es interesante ver los precios fuera de España de productos españoles 😊", aclara.