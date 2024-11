Una española que vive en Suiza se hace esta pregunta sobre un invento español: ¿qué pasa en Europa?

La creadora de contenido Carla ( @carlanebulosa), una española que vive en Suiza, ha subido un vídeo a TikTok en el que ha planteado una pregunta que no deja de hacerse tras vivir en varios países del norte de Europa.

"¿Por qué no hay fregonas en el resto de Europa? Es que en Suiza me está pasando lo mismo que en Noruega. ¿Por qué narices las casas no tienen fregonas?", ha preguntado la tiktoker indignada.

"Me tengo que apañar con guantes, la mopa, mojarlo así, escurrirlo... Además es que tú hablas con ellos y dicen: no, es que la mopa es más limpio. ¿Más limpio por qué? ¿Porqué se puede meter en la lavadora? Porque meter tus manos, estrujar y ahora colocar...", ha proseguido Carla mientras ha enseñado cómo era el proceso con la mopa.

"Con lo cómodo que es estrujar una fregona, apretar, apretar y girar de toda la vida...", ha concluido la creadora de contenido el vídeo, apuntando también que quizá la fregona es lo que más echa de menos de España.

En la sección de comentarios, el debate está servido: "Porque la fregona es fuente de gérmenes y bacterias, a mí me encanta la mopa"; "Yo me la traigo de España. Compro 3-4 fregonas que son muy buenas y me traigo también otras que son como de microfibra y me duran bastante", han manifestado algunos usuarios.