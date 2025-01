Una estadounidense le hace una petición directa a David Bisbal: es por algo que pasa mucho

La joven usuaria de TikTok @kimnaps ha arrasado por su vídeo enviando un mensaje directísimo al cantante español David Bisbal. Más bien ha sido una petición que se ha convertido en un tema serio, porque no es la primera vez que pasa con un famoso.

"Esto es un mensaje para David Bisbal, si no lo eres, sigue desplazando, voy a ser honesta. Sé quién es, pero no sé mucho más, sé sobre su canción superfamosa (Ave María) y sobre su canción navideña, que es en realidad venezolana (Burrito sabanero)", ha expresado al principio del vídeo.

Hace unos dos meses comentó de forma inocente un vídeo publicado en el perfil de TikTok de David Bisbal y, al parecer, durante los días le han estado "asediando" en los mensajes directos cuentas falsas que se hacían pasar por el cantante almeriense, intentando estafarla. "Tratan de hacerme hablar con ellos como si fueran David Bisbal, esto tiene que parar", ha expresado.

"Al principio me pareció muy gracioso y ahora empiezo a cansarme de ver los mensajes todos los días diciéndome ¡Hola, soy David Bisbal, esta es mi cuenta privada! Es lindo, pero tampoco lo necesito en mi vida", ha relatado la estadounidense.

"Por favor, David Bisbal, te lo ruego, hazte cargo de esto, ayúdame", le ha pedido al final del vídeo, que ha cosechado más de 50.000 visualizaciones y miles de 'me gusta' en apenas unos días. También ha recibido cientos de comentarios, muchos irónicos: "Me he quedado tukituki tuki tuki tukitukitukitá porque me pasó exactamente lo mismo".