Una experta aconseja hacer esto si te piden el código postal al hacer una compra

"Evita dar tu código postal cuando haces alguna compra", así de tajante ha empezado el vídeo de TikTok @mariaperadorcriminologia en el que alerta de por qué no hay que dar el código postal cuando, después de una compra, el dependiente de una tienda te lo pide.

La experta ha explicado dar el código postal no es necesario para llevar a cabo la compra ya que "su uso es sólo para beneficio de la empresa" y así "obtener más información sobre los consumidores".

Ha añadido que con esta información las grandes empresas toman decisiones como abrir otras tiendas, hacer campañas de marketing: "Según la Agencia Española de Protección de Datos no estás obligado a dar esta información".

Por otro lado, la OCU ha señalado que no es obligatorio dar estos datos porque el usuario se expone a recibir publicidad no deseada: "Una solución sencilla es inventártelo. Me aprendí un código postal de Extremadura y siempre doy el mismo".