Una experta avisa de un error que está cometiendo mucha gente: por eso no llegan nunca a la entrevista de trabajo

La usuaria de TikTok @workvibesilvia, especializada en el mundo corporativo, ha avisado de la razón por la que mucha gente no avanza en sus candidaturas cuando se postulan en una oferta de empleo.

"Lo primero que tienes que saber es qué es un ATS y por qué está impidiendo que tu candidatura avance en el proceso. Un ATS es un software que permite al reclutador avanzar a las candidaturas que se adhieren verdaderamente al puesto y esto lo hace a través de una serie de requerimientos que ese software busca en tu currículum", señala.

"Por eso, cuando hacemos un currículum que no está enfocado a los ATS nuestra candidatura no avanza porque el software no está detectando las palabras clave que han pedido que esté dentro de ese filtro. Por eso, es mucho más importante que hagamos un currículum enfocado a pasar los filtros ATS a que lo hagamos bonito", explica.

La experta matiza que "siempre se va a requerir un mínimo en la elaboración de los currículum, no vale con presentar directamente una foto en blanco y escupir la información".

"Pero déjame decirte que empieces a enfocar la elaboración de tu currículum a filtrar aquellos logros, aptitudes o habilidades que tengan una relación estrecha y vinculante con el puesto de trabajando al que te estás postulando. Eso quiere decir que dentro de tus experiencias laborales destaques esos logros y los especifiques como tal", aconseja.

"Quizás una buena estrategia pueda ser buscar palabras clave dentro del anuncio de la candidatura e incluirlas en tu propio currículum. De esta manera te estarás asegurando que pasas el filtro del software", recomienda.