Una farmacéutica española muestra cómo es una farmacia en el aeropuerto de Punta Cana

La farmacéutica y usuaria de TikTok Vane de Diego (@vanedediego88) ha publicado un vídeo de la farmacia que se ha encontrado en un aeropuerto de Punta Cana de República Dominicana y ha sorprendido a todos.

La creadora de contenido ha entrado en el establecimiento y ha comenzado a alucinar por los medicamentos que se ha ido encontrando según recorría los diferentes pasillos.

Desde fuera ya ve que venden antibióticos, viagra o compresas, pero cuando entra dentro se queda todavía más a cuadros: "Hay omega 3, paracetamol, un corticoides, ibuprofeno de 800mg...".

Al preguntar si se necesita prescripción médica para comprar cualquier medicamento que aquí en España, le han dicho que no. "Qué fuerte, no se necesita prescripción médica, nosotros porque nos sabemos las indicaciones de todo, pero me choca que se pueda vender así sin más".

Después sigue diciendo que hay una pomadas antibióticas. "Estoy flipando", insiste la creadora de contenido, terminando recitando cremas como Trombocil, Voltaden, leche de magnesio, etc.