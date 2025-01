Una inglesa pide un "café con leche español", le cobran casi 6€ y saca una conclusión clara

Alice Walker, reportera del periódico Liverpool Echo, ha probado el llamado "café con leche español", una de las grandes novedades para este 2025 de Costa Coffe, la segunda cadena de cafeterías con más establecimientos del mundo, por detrás de Starbucks.

La bebida en cuestión, que tanta referencia hace a España, es un café con leche especial que mezcla una salsa cremosa con sabor a leche condensada y espresso y se remata con una capa de capuchino. Está disponible tanto en frío como en caliente.

Walker destaca primero el precio: 4,45 libras (5,30 euros) para el formato pequeño y 4,70 (5,60 euros), para el mediano.

La periodista, que probó tanto la versión fría como la caliente, dice que su primera impresión fue que "la bebida tiene elementos del café con leche clásico, pero la leche condensada le da un sabor más dulce y cremoso".

"Creo que la versión caliente es la mejor de las dos: el dulzor era ligeramente abrumador en el café con leche helado y me costó terminar la bebida entera porque no me gustaba demasiado el dulce. Sin embargo, en el formato de café con leche caliente funcionó perfectamente y fue un verdadero placer. Pero dicho esto, ambas versiones de la bebida estaban muy ricas", asegura.

Walker concluye que "esta versión diferente del café con leche clásico tendrá buena aceptación entre los clientes".