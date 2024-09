Una intérprete da su demoledora opinión sobre la traducción del inglés que hizo en directo Broncano

La entrevista que David Broncano ha hecho en La Revuelta al actor Norman Reedus ha provocado aplausos entre otras cosas porque el humorista fue capaz de hablar con él sin traductor ni intérprete. El presentador hacía la pregunta en inglés, la traducía él mismo al castellano y hacía lo mismo con las respuestas de Reedus.

Pero eso que ha generado alabanzas también está trayendo críticas. Entre ellas la de la usuaria de TikTok @angelaangulo._, que es intérprete y que ha puesto de manifiesto su malestar por lo sucedido en el programa de TVE.

"Vengo un poco a protestar", empieza diciendo antes de subrayar que "Broncano no es ni traductor ni intérprete e iba haciendo una mediación comunicativa": "No lo vamos a llamar interpretación porque no lo era".

"Una interpretación tiene que cumplir una serie de cuestiones que Broncano no sabe. La mediación comunicativa está bien, correcta y pese a que su inglés no es perfecto se defiende muy bien, se entiende muy bien, con lo cual es correcto", admite.

Dicho eso, subraya que "como no es intérprete no debería interpretar porque para eso hay especialistas, hay gente que estudia cuatro y cinco años de su vida para poder dedicarse a ello": "Debería respetarse más la profesión de intérprete y de traducción, que no se respeta una mierda, no se reconoce nada, no se tienen en cuenta nunca".

"Parece que no estamos y estamos. Estará muy bien y lo que quieras, pero es un error", insiste antes de reivindicar que en un programa de la televisión pública en el que se reivindican muchas cosas también se debería "apoyar a la gente en su trabajo y no hacer el trabajo de los demás".

"Porque le estás quitando trabajando a una persona. Contratar un intérprete por media hora no es tan caro. Hubiese sido una conversación más fluida, le hubiese dado tiempo a hablar diez minutos más porque no hubiera tenido que estar mediando. Es algo incómodo para Broncano porque no sabe hacerlo", ha insistido.