Una joven cuenta qué le ha pasado al buscar trabajo en una conocida cadena: para reflexión profunda

La usuaria de TikTok @albagarcia99 ha provocado cientos de comentarios al contar los requisitos que pedían para trabajar en una tienda de una conocida cadena.

"Una cosita: estaba dándome una vueltecita por aquí por Infojobs. ¿Cómo puede ser posible que para trabajar como ayudante de dependienta, que ya me dirás tú lo que hace una ayudante de dependienta, me pidan dos años de experiencia, dos idiomas diferentes, ciclo formativo de no sé qué o carrera? ¿Disculpa?", pregunta.

La joven resalta que si ella tuviera "siete carreras y ocho idiomas no trabajaría" ahí: "¿Me entiendes? Es que claro, luego no queremos trabajar. No, es que pides ingeniero aeronáutico para pasar el código de barras por una maquinita".

"Es que para eso no me hacen falta tres carreras. Para recoger un pedido y atender clientes no necesito dos idiomas diferentes", asegura.

Entre las respuestas, muchos usuarios dan la razón a la joven aunque otros defienden la formación. Por ejemplo, uno señala: "¿Y si te llega un cliente pidiéndote en inglés las cosas?".

Otro, en cambio, apunta: "Pues yo estoy con la chica al 100%. A veces la titulitis en este país nos ciega y es una lacra, más vale gente con ganas de trabajar, que los millones de parásitos con cinco idiomas que prefieren vivir del cuento toda su vida, eso sí bien formados con su carrera y sus idiomas y cero ganas de trabajar".

"Pero lastramos al que por h o por b no tiene tanto papel certificado en su CV, pero está dispuesto a trabajar de lo que sea dando lo mejor de sí", añade.