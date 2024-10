Una madre ve 'La Revuelta' y le hace a su hijo este comentario por WhatsApp sobre Broncano 

La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, está en boca de todos. Desde su irrupción en la televisión pública el pasado mes de septiembre, el espacio de humor no deja de acaparar titulares mientras marca, día tras día, audiencias que justifican su fichaje y que le llevan a liderar el access prime time.

Este martes, con motivo de la victoria de la selección española contra Serbia por 3-0, La Revuelta retrasó su horario hasta las 22.30. A pesar de esa modificación, el programa de Broncano, que llevó al periodista deportivo Julio Maldonado 'Maldini' y al campeón del mundo de Trial, Alejandro Montalvo, anotó un 16,3% superando, por ejemplo, a Gran Hermano.

En redes sociales, de nuevo, volvió a ser de lo más comentado de la noche. Un tuit que se hizo viral fue el que publicó Arts FS, que mostró cómo su madre llama a Broncano y a los diferentes colaboradores del espacio.

"Mi madre no tiene filtros, sería una colaboradora estupenda chicos de @LaRevuelta_TVE (Al que se refiere como 'y este tampoco me hace gracia' es Ponce)", aseguró el usuario de la red social de X junto al pantallazo de WhatsApp.

En primer lugar, su madre, como se puede leer, le dijo que está viendo "a los tontos estos", en referencia a los de La Revuelta. Ahí es cuando comenzó a hablar de ellos: "A mí el Broncano no me cae mal. El que no me gusta es del del turbante (mencionando a Ricardo Castella). Y este tampoco me hace gracia (sobre Jorge Ponce). El de la guitarra tampoco me cae mal (respecto a Grison)".

Después de que su hijo le contestara que Castella, el del turbante, "es gracioso" y que Ponce es "buena gente y hace cosas buenas", hablaron del humorista y colaborador Pablo Ibarburu. "¿Y este quién es, un youtuber? No sé si me hace gracia, es la primera vez que lo veo. Tiene cara de buena persona", remató su madre en unos mensajes que ya se han hecho virales.