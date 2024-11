Una médico advierte del posible riesgo en los niños que ayudan a limpiar barro por la DANA

La popular doctora y anestesióloga Elena Casado Pineda, conocida en redes sociales como @Medicilio, ha querido lanzar un mensaje advirtiendo de un riesgo que corren los niños que están ayudando a quitar el barro de las calles afectadas por las lluvias torrenciales de la DANA en varios lugares de España, especialmente en la Comunidad Valenciana.

Antes de dar sus razones por las que hay que tener mucho cuidado, ha querido dejar claro que entiende que haya niños en las poblaciones más afectadas. "Es normal. Es inevitable. No vamos a alejarlos de sus familias en una situación así, sería de locos, además, es que no puedes apartarlos de ahí", ha aclarado.

"Pero aunque los niños pueden colaborar en las tareas de reconstrucción, no los pongáis con escobas y con fregonas", ha recomendado. Antes de seguir con su razonamiento, ha querido volver a matizar su discurso: "Yo entiendo que había gente que no lo sabía, no estoy culpando a nadie, por favor, que se me entienda, no reprocho a nadie que haya puesto a su hijo a barrer por darle algo que hacer al niño".

"Os doy la información de que ese es un barro con bacterias, los niños son especialmente susceptibles a ciertas de esas infecciones porque no tienen un sistema inmune como podemos tener los adultos", ha afirmado.

Ha pedido, una vez más, alejar a esos niños de los focos de contaminación. "Podéis ponerlos a ayudar en casa, a clasificar cosas que hay que ir moviendo de sitio, repartir comida con la bici, pero no con barro hasta las rodillitas, que encima son más bajos y están más cerca de los aerosoles", ha advertido.

Ha concluido recordando, una vez más, su intención: "Tomadlo como información y no como un reproche porque nadie sabía estas cosas y a nadie se le había avisado (hasta entonces)".