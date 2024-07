Una mexicana se indigna al ver el nombre de este calle en España

La creadora de contenido Adriana (@adriana_africa) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha censurado la forma en el que han escrito "México" en una calle de España.

En concreto, la influencer se ha grabado en la esquina de una calle de una ciudad española, en la que se puede ver claramente el cartel con el nombre de la calle, en el que pone: "Calle de Méjico".

"México no se escribe con J, se escribe con X", ha censurado la tiktoker con indignación ante esta nomenclatura que, aunque ciertamente no es una errata porque es válida, no es recomendable.

Según ha indicado la Real Académica Española (RAE), lo más recomendable es escribir "México" con "x", ya que esta es la grafía empleada por los propios mexicanos y por el resto de Hispanoamérica.

"Yo la primera vez que vi esto me traumé, pensé que había otro país que se llamaba así: Méjico", ha indicado la creadora de contenido con estupefacción, quien ha añadido una petición: "Por el amor de Dios, borren esto y pongan una X".

"Porque es que lo ponéis así, con j, y le quitáis algo a México, porque ese país se merece lo que se merece", ha concluido la tiktoker el vídeo, que ya ha alcanzado las 855.000 visualizaciones y los 52.000 me gustas.