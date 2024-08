Una norteamericana, indignada cuando descubre que le han puesto esto para desayunar en España

La presentadora norteamericana Alyson Eckman ha dado que hablar en TikTok al mostrar casi en vivo el disgusto que se ha llevado cuando se ha dado cuenta de que, en su desayuno, le habían puesto Nesquik en vez de Cola Cao.

"Todas las mañanas aquí en España he desayunado lo mismo encantadísima. Pan tomate, que no falte el jamón serrano o yogurt, que no me apetece la verdad y...", ha dicho antes de decir un gran "noooo".

En ese momento se ha percatado de que había Nesquik y no Cola Cao y se le ha atragantado el desayuno: "Todas las mañanas, como si fuera mi trabajo, in jalando. Qué cojones, tío".

Ahí ha probado el Nesquik en un vaso de leche y ha vuelto a mostrar lo poco que le gusta y que, según ella, no tiene nada que ver un producto con el otro, aunque compartan el color amarillo.

Como no podía ser de otra forma, el vídeo se ha llenado de comentarios en los que se han enfrentado los partidarios del Cola Cao contra los del Nesquik.