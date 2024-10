Una norteamericana hace una lista de sus dichos españoles favoritos: el top tres no se ve venir

La joven norteamericana Sophie (@sophiegrayinspain) lleva un tiempo viviendo en España junto a su pareja andaluza. Ese tiempo que ha pasado en el país le ha bastado para hacer una remarcada lista de los "dichos clásicos españoles" que más le han gustado hasta el momento. No tienen desperdicio alguno.

De un ranking de diez dichos, que van de menos a más, el último de la lista es típico en Andalucía: "No ni na, un clásico, de Sevilla". El número nueve lo ha comparado con su contraparte inglesa: "Por si las moscas, pedazo de dicho, mucho mejor que 'just in case'".

Uno menos habitual ha sido el que ha colocado en el puesto ocho, "mucho miedo y poca vergüenza". Los dos siguientes, el siete y el séis, son clásicos especialmente en los ambientes de fiesta y chupito: Quien no apoya no folla y quien no recorre no se corre respectivamente.

Entrando ya en el top cinco, otro clásico más: "Ajo y agua". Acercándose a los que más le gustan, en el puesto número cuatro es uno más puntual: "Café y cigarro, muñeco de barro", en referencia a que si te tomas un café y te fumas un cigarro... Lo más seguro es que acabes en el baño.

Llegados al podio, la medalla de bronce es para "donde hay pelo hay alegría". La de plata es para "no hay insomnio que dos pajas aguante". En primer puesto y con la medalla de plata, uno que pocos se esperaban: "Rubia de bote, chocho morenote".