Una noticia dice que faltan camareros y un hostelero de A Coruña da LA respuesta: dan ganas de emplatarla

La queja más repetida de algunos hosteleros de toda España es que no hay camareros porque básicamente la gente no quiere trabajar. Algunos han llegado a afirmar que los jóvenes prefieren vivir de "paguitas" del Estado antes que doblar el lomo en un trabajo tan duro como el de la restauración.

Aunque este mensaje esté muy extendido, no todos los empresarios de la hostelería piensan igual. La hostelería de A Coruña insiste en que necesita más personal: "Las prioridades han cambiado" reza un titular de El Español.

El dicho reportaje los hosteleros lamentan que no hay personal ni fijo ni eventual ya que, aunque las condiciones son mejores que antiguamente, "hay que trabajar cuando el resto se divierte".

A esto ha respondido un hostelero de A Coruña de una forma tan contundente que se ha convertido en todo un éxito en X (antes Twitter).

"Soy hostelero en Coruña, La Intrusa se llama mi local, cada vez que necesito camarero no tardo ni 1 día en encontrarlo. No hay falta de personal, hay falta de pagarle bien a los camareros. Para que sean camareros y no esclavos", ha afirmado.

Una publicación que ha superado en muy pocas horas los 17.000 'me gusta' y ha logrado un alcance de casi un millón de personas.