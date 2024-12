Una pareja va a un hotel y este es el estado en el que dejan la habitación

El creador de contenido Felber (@soyfelber) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que sale junto a su pareja enseñando el estado en el que han dejado la habitación de hotel en la que han estado más de diez días.

"Que a nosotros nos gusta dejar las habitaciones limpias cuando nos vamos, pero esto ya es excesivo. Chico, ¿qué haces limpiando el armario?", ha comenzado el vídeo el tiktoker, preguntándole a su pareja.

"Vamos a ver, hemos estado diez días en la habitación y aquí no han entrado las limpiadoras porque ponemos lo de no molestar, simplemente", le ha contestado su novio mientras no deja de limpiar la puerta del armario.

"¿Para qué van a entrar si está todo el día limpiando la habitación?", le ha respondido el usuario, entre risas, justo antes de proceder ambos a enseñar cómo de limpio han dejado todo el espacio.

"Mira el baño, todo limpito. El espejo, el lavabo, las sábanas sucias, las toallas... todo limpio", ha comentado el tiktoker, haciendo hincapié en que está reluciente incluso la taza del váter.

"El armario limpito, la encimera toda limpita. Mira, ni una gota de polvo, eh. Y eso que por aquí entra mucho polvo porque otra cosa no, pero ventilar... Abro todas las mañanas para que ventile", ha asegurado el novio.

"Y la cama mira, ya le he quitado las fundas a las almohadas, al nórdico y todo", ha señalado, enseñando la cama hecha. "Pues muy bien, muy apañado mi chico", le ha contestado su pareja, a lo que éste ha respondido con contundente: "Pues como hay que ser".