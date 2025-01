Una polaca residente en México hace esta pregunta sobre los vegetarianos y da mucho que hablar

Redes sociales como TikTok sirven para conocer las experiencias de los diferentes usuarios que se han mudado a otros países. Este permite conocer otras culturas, costumbres, gastronomías o lugares que llaman la atención.

En muchas ocasiones, en España, se hacen virales personas españolas que por trabajo, familia, estudios o por buscar un cambio de vida se mudan a otros lugares del mundo. También ocurre a la inversa, extranjeros que deciden viajar a España para empezar una nueva vida.

Sin embargo, de vez en cuando se viralizan personas extranjeras que están viviendo en otros países del mundo distintos a España, como es el caso de la usuaria de TikTok Polca en México (@dominikaenmexico).

Esta joven se ha hecho viral en las últimas horas por una pregunta que se ha hecho sobre las personas vegetarianas que organizan una fiesta y que no preparan comida con carne para sus invtiados.

"¿Por qué cuando una persona que come carne, organiza una fiesta e invita a una persona vegetariana le prepara comida para esa persona, pero cuando una persona que es vegetariana hace una fiesta, invita a una persona que come carne no le prepara comida con carne?", se ha planteado.