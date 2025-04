Media España ha visto estos 47 segundos de dos españolas en Machu Pichu: ellas cuentan ahora cómo lo han vivido

"Tu madre y su amiga se van a Perú y contratan a un peruano para que les haga vídeos", reza el enunciado de un vídeo de TikTok que han visto ya 21 millones de personas, que tiene 3,3 millones de 'me gusta' y que supera los 7.500 comentarios.

En las imágenes se pueden ver y escuchar las indicaciones que les va dando el guía para posar delante de zonas emblemáticas del país como el Machu Pichu. "Abrácense, ahora de cuclillas, por favor", se escucha decir al hombre mientras ellas, Marta y Rocío, acatan con una sonrisa.

Rocío es una de las protagonistas del vídeo y ha contado a El HuffPost cómo ha vivido que un vídeo de sus vacaciones tenga tantos millones de visitas y tantos comentarios hilarantes.

Ella y su comadre decidieron dos semanas antes irse a Perú: "Lo primero que hicimos, a parte de comprar los vuelos, fue comprar entradas para Machu Pichu, porque nos habían comentado que se agotan con tres o cuatro meses de antelación".

Tuvieron suerte porque un día había huecos a las 7 de la mañana. Una vez conseguidas las entradas armaron el viaje teniendo ese día como referencia: "Teníamos claro que íbamos a ir contratando guía según las distintas poblaciones. Cada uno de los guías que hemos contratado ha sido maravilloso".

Ambas han quedado maravilladas con su viaje a Perú, donde han estado en un sinfín de lugares que define Rocío como espectaculares y donde se han topado con gente estupenda que han hecho de su estancia en el país una fantasía.

Pero, sin duda, uno de los protagonistas involuntarios del viaje ha sido Mauricio [PabluchaTour], el guía que les hizo el vídeo que se ha vuelto viral. Lo conocieron en la cola de un autobús, les dio un paraguas porque llovía y se ofreció como guía: "Nos dijo que le encanta la fotografía porque tiene un hijo al que le encanta la fotografía y así no nos teníamos que preocupar ni de hacernos fotos".

"Nos cameló y digo pues estupendo pues vente con nosotros. Subió al Machu Pichu con nosotros y nos cobró nada, pero las cantidades allí comparado con lo que te puede cobrar aquí cualquier día son irrisorias y ya nos plantamos en el Machu Pichu. Él se encargó de todo con su propio móvil porque era más avanzado del que teníamos nosotros. Espero en cada rincón a que se fueran las nubes, nos decía poneros así, aguantaros, cuando yo haga tchsss hacéis esto. Y nosotras le seguíamos el rollo", ha explicado Rocío emocionada a El HuffPost.

A partir de esos vídeos él montó uno editado pero antes mandó todas las fotos y vídeos que hizo durante la visita al Machu Pichu para que las tuviesen de recuerdo: "Fue espectacular, si este hombre no se pasó allí cuatro o cinco horas con nosotros no se pasó ninguna".

Una vez en el hotel vio los vídeos que había grabado el guía con las indicaciones "y las dos como dos pavas siguiendo las indicaciones acabamos llorando de risa". Cuando llegó a España enseñó esos vídeos a sus hijos y fue su hija la que le pidió subirlo a TikTok: "Me dio tanto el coñazo que le digo pues sube uno. Y ella unió como tres vídeos distintos y los subió".

Todo esto pasó un viernes por la tarde y a las pocas horas el vídeo explotó: "Me dijo mi hija 'mamá, que estamos siendo virales con el Machu Pichu'. Y así fue la cosa". Cuando se enteró de que el vídeo viral le dijo a su hija que por favor etiquetase al guía "porque es el artífice de todo eso".

Los comentarios "son buenísimos" pero al final es imposible leer más de 7.000 comentarios que tiene la publicación: "Tienes que estar tres horas dándole para arriba". Por último ha dejado claro que "sin lugar a duda" repetirían la experiencia aunque les gustaría conocer sitios nuevos "por aquello de variar": "De hecho dijimos, si alguien nos los propone nos gustaría seguir visitando Perú con PabluchaTour".

"Lo mejor ha sido cuando el fotógrafo se ha enterado porque, pobre mío, tenía en Instagram y TikTok 30 visitas y a raíz de esto le ha subido. El hombre me manda audios con 'mis bendiciones'. De hecho nos llamaron por teléfono del programa de Sonsoles pero no hemos podido acordar una fecha porque teníamos que entrar los dos en vídeo y él no podía pero es un amor de persona", ha zanjado.