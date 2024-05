Una profesora cuenta cómo ha sido su primera experiencia en 1º de la ESO y asusta todo lo que dice

Con el fin de curso escolar llegan los balances y muchos docentes usan las redes sociales, sobre todo X —antes Twitter— o TikTok para hacerlos. En la red social de Elon Musk ha dado mucho que hablar la historia de una profesora que ha explicado por qué su año al frente de una clase de 1º de la ESO ha sido "nefasta".

"A estas alturas no hace falta que diga que mi primera experiencia en 1º de la ESO ha sido nefasta. Todo lo que podía salir mal salió mal", ha empezado contando la docente en un hilo.

Y ha añadido en un primer comentario en X: "Llegará el último examen y suspenderán porque no han permitido dar ni una clase bien, que trabajen ellos no funciona y tampoco estudian".

"El libro de lectura, facilísimo y con dibujitos, se lo ha leído 1/3 de la clase. El nivel de desinterés es tan grande que hay alumnos que hacen los exámenes y no me preguntan ni la nota. No me había pasado nunca", ha proseguido.

Y como última reflexión ha señalado: "Da pena porque los que más necesitan la educación son los que más la rechazan". Una sucesión de mensajes que supera el medio millón de visualizaciones en X y los 2.000 'me gusta'.

Una usuaria le ha respondido: "Si estuvieras con la directora de mi excentro te diría 'tienen 12 años y tú eres la maestra. Tienes que saber controlar la clase para que te hagan caso'. En fin. Hay clases que son casi imposibles, te entiendo y ánimo!".

Y ella ha replicado: "¿Será casualidad que luego el equipo directivo no escoja nunca dar clase en 1º y 2º de la ESO? Gracias".

