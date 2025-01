Una profesora de Filosofía alza la voz por lo que está viendo en sus alumnos: el debate es serio

La profesora de Filosofía Carolina Meloni ha triunfado al alzar la voz por lo que ve de forma reiterada (y cada vez más) a la hora de corregir trabajos, reflexionando acerca de lo que está pasando actualmente, especialmente en los primeros niveles de educación secundaria: el debate que ha generado es tremendo.

"Agotada de corregir trabajos plagados de IA (Inteligencia Artificial). Es realmente desolador. A este paso, volvemos a los exámenes clásicos, incluso, a los orales", ha escrito en un mensaje de la red social X (@carolinameloni1), en el que ha acumulado 400.000 visualizaciones y 8.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

La evolución de la IA y la aparición de programas como ChatGPT ha revolucionado la educación y son cada vez más los 'trucos' para que la propia IA transforme el texto para que no se detecte que lo es. Si en una asignatura como Filosofía se manda un trabajo sobre la vida de Platón, ese concepto es altamente probable que ChatGPT lo destripe al completo.

"Tenemos un serio problema con esto. ¿Vamos a dejar de pedir trabajos tipo ensayos o escritos? Menudo panorama", ha rematado la profesora, generando un debate tremendo con cientos de comentarios.

Multitud de profesores han comentado el caso, algunos dando un ejemplo de lo que hacen en sus respectivas clases: "Yo, junto a la profesora de la asignatura, pedíamos que pidieran a Chat GPT el trabajo directamente y que hicieran un comentario crítico del propio trabajo que les había proporcionado la IA indicando qué estaba bien o mal, ampliando, corrigiendo...".

Por otro lado, la profesora Esther López (@Elba_Celo) ha afirmado que su método es que pide los trabajos a mano: "Es secundaria, lo sé, pero creo que no queda otra". También ha habido comentarios aludiendo que se podría aprovechar lo que hacen los alumnos: "Pueden enseñarles a sus estudiantes cómo darle un buen uso a la IA. Esa tecnología no se va a ir a ninguna parte. ¿Prefieren quejarse sobre eso y soltar gente no enseñada a usarla de manera profesional o comenzar a pensar en cómo hacerlo bien?".