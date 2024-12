Una profesora pide que los niños lleven gusanitos al cole: la reacción de una madre extranjera, oro molido

La traductora y usuaria de X Alessandra Vita, conocida en esta red social como @AVInterpreter, ha publicado el mensaje que han enviado al grupo de WhatsApp que tiene con otros padres y madres del colegio después de que una profesora haya hecho esta iniciativa para despedir el año.

"Cuando la profe de infantil propone hacer las campanadas con gusanitos y una mamá del cole no habla español. 😂😂😂😂", ha afirmado, junto a la captura de pantalla de dicho mensaje redactado en inglés.

En ella, la madre le escribe para decirle que no entiende el significado de la palabra gusanitos y que ella no ve lo de comprar gusanos. "Hola, mi traducción me está diciendo que necesito comprar gusanos para que los coman los niños", comienza diciéndole.

"Pero por alguna razón esto no me suena correctamente. ¿Me podrías ayudar a entenderlo, por favor?", finaliza diciéndole a la traductora.

Ella le responde primero con unos emoticonos de llorar de risa ante su mensaje, después con un audio y finalmente acaba por enviarle una bolsa de los míticos snacks de maíz horneados.