Una profesora de universidad dice haber entendido estos comportamientos que como alumna criticaba

La usuaria de TikTok @u4impact, cuenta dedicada a hacer proyectos de Trabajo de Fin de Grado o Trabajo de Fin de Master, ha dado hasta tres hábitos o formas de actuar de los profesores que como alumna no entendía y criticaba, pero una vez empezó ella como profesora de universidad, terminó comprendiendo.

"Es un vídeo con base en mi experiencia, no quiero ofender a nadie y no significa que las cosas que comento aquí las haya implementado en mi clase", ha avisado al principio del vídeo, que ha cosechado más de 100.000 visualizaciones y casi 3.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

El primero que ha mencionado son las presentaciones de los temarios (normalmente expuestos con PowerPoint), que se dicen que están tan desactualizados. "Al final, como profesor, tienes poco tiempo para actualizar y preparar las clases y realmente prefieres reutilizar el contenido de otros compañeros o de clases anteriores y es más fácil", ha explicado la profesora.

También ha entendido por qué se tardan tanto en subir las notas en la plataforma de Moodle. Tras gestionarlo en primera persona, ha comprobado la complejidad de añadir las notas de cada uno de los alumnos. "Si Moodle es feo de cara al estudiante, de cara al profesor es prácticamente infumable", ha advertido.

"Aunque tú tengas las notas, el ponerte a subir la de cada alumno, la verdad que da bastante pereza porque la plataforma es horrible", ha añadido. Por último, ha mencionado al cada vez más habitual hábito de no llevar a personas del exterior a las clases. "Tú al final estás llevando a un invitado que va de buena fe a hablar a tus alumnos, pero como no sabes si tus alumnos van a ir o no, pues no quieres quedar mal con él", ha argumentado.

"Los profesores universitarios también merecen empatía", ha rematado la docente. Ha generado cientos de comentarios con un explícito debate por sus palabras: "Nadie quiere ir a que lean un PowerPoint viejo, pero si las clases son realmente útiles y enseñan algo siempre habrá alguien".