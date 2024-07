Una profesora universitaria alza la voz ante lo que han hecho algunos de sus alumnos con el TFG

Beatriz Martín, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha explicado la situación que ha vivido con varios alumnos que han ido entregando el Trabajo de Fin de Grado (TFG) una semana antes de la fecha acordada.

"Es indignante recibir TFG completamente terminados a una semana de la entrega. TFG que no se sabe de dónde han salido. Y estos trabajos conviven con el de compañeras que han estado picando piedra un cuatrimestre", ha criticado en un primer tuit.

La profesora universitaria ha explicado lo que le preguntan a ella para "evitarlo". "Desde que se asignan tutoras/es, convoco tutoría inicial en la que doy toda la información sobre el funcionamiento de la asignatura", ha explicado.

"Les pido que elijan su tema, relacionado con mis líneas de TFG", ha detallado, antes de razonar que el tercer punto consta en una ficha inicial "con justificación del tema y pequeña búsqueda bibliográfica". "Retroalimentación precisa y sugerencias", ha expuesto.

Beatriz Martín ha asegurado que la segunda tutoría se basa en "explicar detenidamente la modalidad del TFG" y, tras ello, esperan a una segunda entrega con el "primer borrador" y "retroalimentación.

"A partir de este momento, las tutorías son a demanda. Envío de mails a estudiantes que no hayan hecho entregas. Retroalimentación hasta que el trabajo esté acabado. Ensayo de la presentación oral. Decir que no autorizo a quien no ha aparecido en este proceso", ha añadido.

La profesora universitaria ha contestado a los que dicen que "hay que eliminar el TFG" y ha terminado defendiendo que "lo mínimo que se le puede pedir a alguien que va a ser profesional de la logopedia, es que sea capaz de crear un texto académico coherente relacionado con su profesión al final del grado".