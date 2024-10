Una teleoperadora llama a un ascensor y la conversación con una mujer es canela en rama

La usuaria de TikTok @chivi_13 ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando una situación totalmente surrealista que vivido al recibir una llamada de una operadora para ofrecerle una oferta telefónica.

Las llamadas publicitarias pueden llegar a ser muy molestas, incluso hay veces que ni meterse en la conocida lista Robinson sirve para que te dejen de abordar con ofertas, unas llamadas que muchas veces te pillan en el lugar menos indicado.

Esto es lo que le ha pasado la usuaria @chivi_13, pero en su caso no es sólo que le hayan llamado mientras estaba en una situación o lugar que no era el indicado, es que directamente la llamada no ha sido mediante su número de teléfono, algo que la ha dejado aún más impactada.

Y es que en el caso de la usuaria, se ha encontrado con la llamada de la operadora cuando se ha subido al ascensor de su casa, desde el interfono del ascensor que está para pedir ayuda si hay algún problema.

"A ver, perdona, estás llamando a un ascensor", le contesta la usuaria a la operadora, perpleja ante esta situación, mientras esta última ya le estaba preguntando si ella era la titular de la línea.

"A ver es que yo tengo que salir del ascensor, no puedo quedarme todo el día aquí", le comenta la usuaria a la operadora con intención de cortar la conversación, a lo que la trabajadora le contesta sorprendida: "Ah, que estás dentro del ascensor".

Aún así, la trabajadora no se da por vencida y, aunque también se queda sorprendida ante la situación, no pierde la oportunidad de ganar a una posible cliente, algo que la tiktoker frena de raíz, diciéndole que tiene prisa.

"Vender a toda costa", ha comentado la creadora de contenido, algo que también han destacado los usuarios de la red social: "Has tenido suerte de que no te has quedado atrapada en el ascensor, si no hasta que no cambias de compañía no avisa a nadie".