Una trabajadora se lleva el aplauso de media España por su réplica a una abusiva propuesta de empleo

Una trabajadora está provocando el aplauso generalizado de miles de personas gracias a la respuesta que ha dado a unas abusivas condiciones de empleo que le estaban ofreciendo en el sector de la hostelería.

En un pantallazo de WhatsApp se ven bien lo que le ofrecen: 600 euros al mes. La mujer responde: "¿600 euros por cinco horas durante seis días? Cinco euros la hora. ¿No te parece excesivo?".

Y un minuto después remata: "No hace fata que lo decidáis. Si esas son las condiciones no me interesa. Mis derechos y mi tiempo valen más que cinco euros. Un saludo, muchas gracias".

En otro pantallazo se ve cómo el empresario dice: "Hola, buenos días. Si disponible hago entrevista. Es de 11 a 21.00 . 25 euros el día. Si te interesa, ven a entrevista". Y la trabajadora responde: "A 2,50 euros la hora? Suerte".

Todo ello lo ha subido a Instagram la popular cuenta @soycamarero, que ha provocado cientos de reacciones. "Luego no encuentran camareros y dicen que los jóvenes no quieren trabajar o que viven de ayudas, explotadores", dice un usuario.

Otro va más allá y apunta: "Lo suyo sería que después de un comentario así o una entrevista así se contacte con la agencia española de consumo para que les casquen una auditoría y les pidan los contratos y jornadas laborales fichadas en el local, junto con una hoja de reclamaciones por mala praxis y estafa... Si cada entrevista nefasta les hicieran una fucking auditoría y les plantarán una sanción igual otro gallo cantaría".