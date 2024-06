Una uruguaya alucina por un detalle de la leche al que los españoles están MUY acostumbrados

La creadora de contenido uruguaya, Emiliana Artagaveytia (@emi_grando), ha contado el choque cultural que ha tenido en un supermercado de España por algo que no ha encontrado a la venta, generando cierta incredulidad de los usuarios de TikTok en los comentarios.

"Recién llegada (a España) fui a a hacer la compra en el supermercado y la primera vez no pude compar leche porque no la encontré, no había por ningún lado", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta con más de medio millón de visualizaciones y 31.000 'me gusta'.

Fue a otro supermercado y tampoco encontró. Terminó por preguntar a la empleada por la leche, que algo incrédula señaló la estantería que estaba al lado. "Chicos, yo me encontré con la leche en una botella, no sé vosotros, pero en Uruguay la gran mayoría de nosotros tomamos leche en bolsa", ha expresado.

"Tanto en casa de mis amigos como en la mía tenemos una jarrita con leche (en polvo)", ha afirmado. La trabajadora del supermercado intuyó que la quería para cocinar, ya que en España no se suele tomar así, sino directamente líquida.

"Parece que no es tan común, al menos en Valencia, puede que en Galicia o Asturias sí", ha rematado. El vídeo ha generado más de 3.000 comentarios, en el que algunos, como la usuaria @luciiaaa1704, que le han asegurado que sí hay leche en bolsa en España, pero que no es tan común.