Una venezolana prueba por primera vez el pan con tomate en España y su veredicto es claro 

La creadora de contenido venezolana Carol Borbely (@carolborbelyyy) ha probado por primera vez varios productos que son muy típicos en España. Uno que no podía faltar en su cata ha sido el pan con tomate, un desayuno muy típico en las regiones catalanas, así como en las valencianas, aragonesas y murcianas.

"En España esto es demasiado popular", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 500.000 visualizaciones y 8.000 'me gusta' en apenas unos días. Lo ha hecho con intención informativa para sus seguidores que no sean del país, además de descubrir el sabor de uno de los desayunos más queridos por los españoles.

"Esto básicamente es un pan con tomate rallado encima, pero los españoles se mueren por esto", ha informado sobre el manjar. A pesar de no ser muy fanática del tomate, según ella, ha decidido probarlo. Tras su primer bocado, su expresión facial ha sido de lo más revelador, no le había gustado mucho.

Sus amigas le pidieron que le diese otra oportunidad añadiéndole sal y aceite de oliva. "Todo con aceite de oliva sabe mejor, pero si la cosa no mejora...", ha advertido. Aun así, no ha cambiado de opinión y ha sido más clara todavía, llegando a una conclusión: "Es normal, no os perdéis nada, agarráis un pan y le ponéis pan rallado y ya".