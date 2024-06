Unas clientas marroquíes ven que tiene un tatuaje en árabe y cuenta qué ha pasado

La creadora de contenido @iosunina2 ha explicado en un vídeo publicado en TikTok lo que ha pasado cuando dos clientas marroquíes han visto su tatuaje en el idioma árabe y ha llegado a una conclusión que se ha comentado bastante.

"He atendido a dos chicas marroquíes y he vivido una situación graciosa, pero que a la vez me ha dado rabia", ha explicado ella al principio del vídeo, que ha acumulado más de 80.000 reproducciones y casi 3.800 'me gusta'.

Las dos mujeres estaban hablando entre ellas en árabe y, curiosamente, captaron que ella les estaba entendiendo, por lo que le preguntaron si sabía árabe. Una vez le vieron el tatuaje, volvieron a insistir en que entendía el idioma. "No sé árabe, son por los rezos", les contestó, dejándolas completamente atónitas.

"Soy musulmana", les aclaró después a las dos clientas, que seguían confundidas porque no lograran comprender que una española se convirtiera al islam. De hecho, le preguntaron de dónde eran sus padres, pero lo cierto es que su padre es vasco y su madre es asturiana. "¡Ah! Entonces tú te has juntado con un moro", le espetó una de ellas.

Pero lo cierto es que, según ha contado, si es musulmana "es por Allah". Al final lo comprendieron y lo celebraron juntas, pero no pudo evitar llegar a la conclusión de que no considera que esta experiencia "sea la norma de por qué las mujeres regresan al islam". "Hay infinidad de razones por las que las mujeres se sienten atraídas al islam. ¿Por qué asumimos que tiene que haber un hombre involucrado?", ha rematado.