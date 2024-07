Unas españolas van a Lisboa y el vídeo de lo que les pasa es ya un fenómeno viral

La usuaria de TikTok Wafa (@wafaaae00), una española que ha viajado a Lisboa con su grupo de amigas para ver el concierto de Karol G, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social en el que se ve el accidente que han vivido al subirse a un carrito.

En el vídeo, que dura tan solo 15 segundos, se puede ver el momento exacto del accidente, cuando el carro motorizado en el que van se estampa contra una pared que tienen en línea recta.

Durante la grabación, que ha alcanzado ya más de cuatro millones de visualizaciones y 315.000 me gustas en la red social, también se aprecia como las amigas no paran de gritar y los peatones salen corriendo del lugar justo antes del accidente.

"Vas con tus amigas a Lisboa y te subes a un carro cualquiera", ha titulado la tiktoker el vídeo, añadiendo en la descripción una mención a la conocida cantante Karol G en la que le pone: "Antes de ir al concierto casi nos morimos".

Por su parte, en la sección de comentarios los usuarios no han podido obviar el detalle de que cuando se produce el accidente está sonando justo el momento de la canción en la que dice: "No quiero vida si no es contigo".