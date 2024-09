Un niño se tira una hora tocando el saxofón desde el balcón y así es como reacciona su vecino

El usuario de TikTok Erik (@erik_aspano) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando cómo ha sido su reacción después de estar escuchando a un niño vecino suyo tocar el saxofón desde su balcón durante más de una hora.

"Estoy trabajando y llevo una hora escuchando esto, y me estaba ya cagando en la puta, pero de repente me he dado cuenta de que es un niño en la ventana tocando el saxofón y me acaba de cambiar todo el chip", ha explicado el tuitero.

Durante todo el vídeo, que ya ha alcanzado las 35.000 reproducciones y los 1.400 me gustas, se puede escuchar de fondo el sonido de un saxofón, algo que para muchos podría resultar molesto.

Sin embargo, no ha sido así como se lo ha tomado Erik, quien ha hecho una reflexión sobre la situación: "He pensado que este niño en su cabeza se estaría imaginando que está dando un concierto, pero una hora literal lleva así, lo está dando todo".

"Lo que quiero decir es que ese niño hemos sido nosotros en muchas ocasiones, y yo podría haber sido un mata sueños: cagándome en la puta, diciéndole "calla ya niño, que estoy trabajando" o "vete, métete para casa"...", ha continuado el usuario.

"Cuántas veces os han dicho lo qué tienes que hacer o dejar de hacer, y eso mismo podría ser lo que podría haber acabado con su ilusión. Pero en vez de pensar eso, voy a disfrutar de un concierto para mí solo", ha concluido el tiktoker.

Por último, la grabación ha acabado con el tiktoker asomado a su ventana escuchando como el niño toca su saxofón, e incluso aplaudiendo cuando acaba. Una actitud que no ha dejado de alabarse en la sección de comentarios.

"Me gusta tu reflexión, estamos en una sociedad que nos olvidamos que nosotros fuimos niños. Hoy todo molesta"; "Gracias por pararte a pensar y ponerte en el lugar de la otra persona. Pocas cosas nos hacen más humanos que la empatía y la reflexión"; "¡Gracias por dejarlo!", han sido algunos de los comentarios.