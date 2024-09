Un señor va con el sonido a todo trapo en Renfe, una chica se lo dice y se monta una después de cuidado

Europa Press via Getty Images

La usuaria de TikTok @clarlwt se ha pasado el juego al contar de forma hilarante lo que le ha ocurrido en un viaje en Renfe con un pasajero que llevaba el sonido a todo trapo y, además, los cascos puestos.

Lo primero que ha contado es que este señor estaba, nada más y nada menos, que eligiendo la alarma del día siguiente: "Me giro y lleva los cascos puestos, no se ha dado cuenta de que no los tiene enchufados, voy a avisarle porque soy una buena persona".

Le dice que no los tiene conectados y que todo el vagón está escuchando lo que anda haciendo y el hombre le responde que no le funcionan y ella añade: "Ah es que nos está torturando intencionadamente".

Siguen hablando y el hombre dice que no será para tanto pero de fondo una señora grita "torturando". Los dos se han enzarzado en una discusión y ella ha intentado mediar y ponerse de parte del hombre porque había sido ella la que había empezado todo.

"Digo no le haga caso que la gente es muy susceptible", comenta entre risas. "Hacía años que no viajaba en la Renfe y es salvaje. La gente que estamos fatal", zanja.