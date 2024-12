Unos alumnos se la lían a su profesora al intentar que ligue con el de Educación Física: "A saber qué habrá pensado el chaval de mí"

La anécdota que ha compartido @merisanzc, una profesora española que vive en EEUU, en su cuenta de TikTok, suena hasta extraña en la era de la redes sociales pensadas para, como Tinder o Grindr, si no fuese por el compromiso en el que la han metido los alumnos de uno de los dos colegios en los que imparte clase.

María, que confiesa nada más empezar el relato de los hechos que "no le hace risa", narra en poco menos de dos minutos como un grupo de estudiantes a los que enseña se la han liado al intentar que ligue con el profesor de Educación Física que, según explica, estaba a punto de dejar de dar clase en el centro escolar. "Tienes que venir, que es su último día. Y además es guapísimo", dice la profesora española que le decían los estudiantes para que conociera al otro profesor que resultó "ser demasiado mayor para mí", cuenta antes de explicar que finalmente rechazó la invitación de sus estudiantes.

Sin embargo, cuando pensaba que el tema había muerto, los alumnos de María volvieron a recordarle la historia. Pero esta vez con novedades. Le habían contado la misma historia al profesor de Educación Física que a ella, que tenía que conocerla "porque es guapísima", todo a pesar de que él también rechazó el encuentro al confesarles que tenía novia. "Pues deja a tu novia y vete con María", confiesa que llega a decirle una alumna al profesor.

"¿Pero tú ves la vergüenza que me hacen pasar?", dice la profesora española. "Qué es que ni le pongo cara la chaval. Se pensará que yo he dicho algo o le he visto, cuando es mentira", comenta casi al final de su vídeo, preocupada por saber "qué pensará el chaval de mí".