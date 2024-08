Unos españoles viajan a Brujas y el método para ahorrar en comida acapara toda la atención

El creador de contenido conocido en TikTok como @soyfelber ha publicado un vídeo que ha generado muchísimas opiniones tras enseñar su forma de "ahorrar" dinero en la comida de los viajes. Hay opiniones de todo tipo, cada una argumentada de una manera para seguir el hilo del debate, pues algunos consideran una buena medida y a otros se les antoja ciertamente innecesario.

No ha habido un gran misterio a la hora de revelar cuál es su método: en lugar de gastar el dinero comiendo fuera del hotel o del hostal, acudiendo a algún bar, restaurante o local de turno para saciar el hambre, ha cocinado el mismo la comida en una olla. La marabunta se crea más a partir del 'cómo' que del 'qué'.

"Muchos os preguntáis por qué viajamos tanto y aquí está el secreto", ha señalado directamente en el vídeo, que ha alcanzado casi medio millón de visualizaciones y más de 6.500 'me gusta' en apenas 24 horas.

"En lugar de ir a restaurantes nos cocinamos la comida en el hotel... Y aquí estoy haciéndome unos macarrones con atún", ha afirmado inmediatamente después. Lo curioso ha sido dónde: ni en una cocina ni en una sala adyacente. Al ser una habitación pequeña, han apartado el colchón de la cama y han utilizado las tablas de somier como mesa, utilizando una olla que se calienta sola para hervir la pasta. Su pequeña despensa la han montado en la pequeña estantería que tienen justo detrás, bajo la televisión.

Ha sido a partir de ahí donde sucede la diversidad de opiniones. Por un lado, hay cierto sector que no está del todo de acuerdo con su método, considerándolo "tacaño extremo" y que "para viajar así me quedo en mi casa, la verdad". Por otro lado, hay usuarios a los que les ha sido indiferente lo que hicieran, pues no es más que otra manera de ahorrar sin hacer daño a nadie: "Si a vosotros os va genial, disfrutad".