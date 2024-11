Va a un bazar chino a comprar mascarillas para Valencia y lo que hacen en la tienda es emocionante

El tuitero Hanky (@Hanky_solo) ha publicado en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una conmovedora situación que ha vivido en el bazar chino Mi bazar, de Vilafranca del Penedès.

"Pues nada, que le he pedido mascarillas al señor del bazar chino para mi hijo, que se va el viernes, y me ha contestado que "si son para Valencia, son gratis". Y nada, que aquí estoy en el parking, con una llorera importante", ha relatado el tuitero.

Acto seguido, el usuario ha adjuntado una fotografía donde se puede ver una gran caja de cartón repleta de mascarillas quirúrgicas con una anotación a boli: "Mascarilla para Valencia gratuita. ¡¡¡Gratis!!!".

"Qué poco cuesta tener un detalle bonito", ha comentado el tuitero, emocionado por la solidaridad del dueño del establecimiento, como respuesta a su propia publicación, la cual ha alcanzado ya más de 577.000 visualizaciones y 35.000 me gustas.

"Ayer ayudando varias personas me mencionaron que habían ido a bazares y les habían regalado las botas de agua/pozales/algún producto de limpieza, etc. Todo lo que nuestros supermercados y grandes superficies no han sido capaces de hacer. Gracias de verdad, eso no se olvida", ha comentado un usuarios.

"La comunidad china en España se está pegando un curro del copón, se está volcando como si hubieran nacido en Massanassa"; "¡Gente maravillosa! A nosotros nos sucedió igual el sábado, nos regalaron 400 FP2. Cosas así hacen llorar y siembran esperanzas", han comentado otros tuiteros.