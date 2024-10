Va conduciendo por la autopista de Sevilla y tiene que echar el freno por lo que aparece por la derecha

"Ayer vino Messi", es uno de los memes más conocidos en Internet, en referencia a esa situación en la que se falta a clase un día y es precisamente ese día en el que pasa algo en la clase, como la aparición de un famoso o una charla especial.

Pasa, y mucho, faltar a un lugar concreto y que pase algo anormal justo ese día. Casualidades que duelen, pero para casualidad ha sido la de la joven Paula Fernández (@paulafdez16), que cuando iba de camino a su pueblo en Sevilla, se topó con algo en medio de la carretera tan sorprendente como peligroso.

Una manada de caballos avanzaba al trote, no se sabe si a un destino fijo o sin rumbo, pero por lo menos eran siete u ocho. "¿Hola? ¿Caballos en la autopista? ¿¡Qué es esto!? No entiendo nada", ha expresado Paula en el vídeo, cosechando más de medio millón de visualizaciones y 20.500 'me gusta'.

Ha generado, además, más de 300 comentarios con opiniones de todo tipo, especialmente el peligro que conlleva para los conductores y pasajeros este encuentro. Ha habido una crítica en la que decía que "es más importante grabar que llamar al 112 y evitar accidentes, así nos va".

Pero ella ha respondido en otro vídeo de la mejor manera posible, explicando lo que realmente pasó. "Yo me puse en el arcén, me paré y llamé a la policía", ha contado, revelando que incluso ya habían recibido un aviso anterior sobre la caballada.

Por petición de la propia policía, siguió a los caballos durante cinco o diez minutos para seguirles el rastro y tenerlos localizados. Sobre grabar mientras conduce, ha replicado que iba casi a cinco por hora y con los cuatro intermitentes puestos.