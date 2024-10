Va a Huesca y se sorprende lo que puedes hacer por 1,40 euros y que te hace sentir como un marqués

En la ruta por todas las capitales de las 50 provincias de España que está haciendo el creador de contenido Jordi O'Riordan, conocido en TikTok como @jordi_oriordan, ahora le ha tocado el turno a Huesca, destacando que es la que menos turismo tiene.

El joven, nada más aparcar, ha ido a visitar la zona más céntrica, aunque por el barrio por el que ha entrado se ha encontrado con un barrio descuidado que tenía un mal estado en algunas fachadas, algo que le ha causado una mala primera impresión. Sin embargo, cuando ha llegado a la céntrica plaza Luis López Allué su opinión ha cambiado.

"El centro ya tiene cara. Si hay algo que no faltan son iglesias, hay una cada tres calles y todas tienen un estilo muy parecido. La más bonita es la catedral y aquí es donde te das cuenta que no hay muchos turistas. Estaba solo, daba hasta mal rollo", asegura el tiktoker, que se ha subido a la torre del contenido, desde donde se ha dado cuenta lo pequeña que es.

"Esto me gusta por varios motivos. El primero es que he aparcado en el centro, el segundo es que lo máximo que he andado han sido 15 minutos y, por último, en la calle comercial no hay ni Zaras, ni Starbuck ni nada y son todo tiendas de comercio local", describe Jordi.

A la hora de comer, confiesa que nunca había probado ningún tipo de migas, pero que aquí sí que se ha decantado por comer las migas aragonesas con un vino del Somontano de Barbastro. "Me ha hecho muy feliz. El resto de la comida estaba bien", sentencia.

Lo que no se ha tomado en el restaurante en el que ha comido es el café, que se lo ha reservado para el Casino, situado en la Plaza Navarra: "Es el que para mí es el mejor sitio de toda la ciudad, es bonito tanto por dentro como por fuera y por 1,40 euros por un café puedes sentirte como un marqués".

Finalmente apunta que le parece una ciudad muy guay para jubilarse, pero siendo joven es más complicada por una falta de ambiente. "Aunque no sea la mejor ciudad que he visto tampoco merece ser la menos visitada", concluye, puntuando Huesca con un 5,8 que se resume en un 3 en ambiente, un 6 en belleza, un 4,5 en patrimonio, un 8 en accesibilidad y 7,5 en comida.