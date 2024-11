Va al médico y la confusión que se genera es pura maravilla: le podría haber pasado a más de uno

La comunicación entre médicos y pacientes en ocasiones no es la mejor, pero en otras las confusiones que se generan pueden provocar momentos de humor que hacen las delicias en las redes sociales.

Esto es lo que le ha ocurrido a la usuaria de X @carob80, quien ha contado lo que le pasó al acudir al médico y el malentendido que se provocó ha acumulado un aluvión de me gustas: 49.000 y subiendo.

"Fui al médico. Me acosté en la camilla y me tomó la presión, luego dijo 'ahora te tomaré la presión de pie' y se quedó mirando, así que yo me saqué un calcetín y levanté el pie", ha comenzando explicando en la publicación.

A continuación, ha agregado: "Grande fue mi sorpresa cuando me dijo 'no, señora, de pie, parada', al entender mi error, reí… él no".