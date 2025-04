Provoca cientos de reacciones al decir cómo NO debe ir vestido un hombre en Semana Santa: "Una catetada"

El usuario @pedrilegend ha hecho una especie de actualización 2.0 del famoso momento en el que Paquita Salas dice que "muy bien, muy mona pero en peto no vengas" pero en versión Semana Santa.

Este tiktoker ha empezado diciendo que le da igual cómo vista una persona en Semana Santa: "Ponte lo que te dé la gana. Que te quieres poner un traje, ponte un traje. Una camisa, pues una camisa. Un polo de Álvaro Moreno, pues te pones un polo".

Pero ojo porque "lo que no puedes y me parece una catetada son los tíos que van en traje de chaqueta y botines blancos". "No. Si vas en chaqueta te pones zapatos y ya está", ha añadido.

Ha hablado concretamente de las clásicas zapatillas blancas: "Se ve al nota con la chaqueta incluso con la corbata puesta y vas bajando y te lo encuentras con estos zapatos puestos".

"Es que quiero ir cómodo. Vale pero es una horterada, por lo menos en mi pensamiento. Si te vas a arreglar te arreglas entero, no por arriba que parece que vas a una boda y por abajo que parece que vas a jugar al pádel", ha zanjado.