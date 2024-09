Va a un Mercadona y cuenta su secreto para elegir jamón serrano

La usuaria de TikTok María Pespín (@mariapespin), famosa por hacer vídeos sobre recetas y alimentos, ha hecho un vídeo en el que aclara cómo hace ella para seleccionar un paquete de jamón serrano en un supermercado y en qué se basa.

"Vengo de Mercadona y necesito explicarte cómo elegir un buen jamón y cómo leer la etiqueta", empieza diciendo la joven creadora de contenido, que muestra los dos que ha comprado y las diferencias que tiene.

"He comprado estos dos porque solo llevan jamón y sal, este es el mejor porque lleva jamón de cerdo y sal marina y el otro lleva jamón de cerdo y sal, pero no especifica si es marina o no", asegura.

Pespín también se ha grabado en el Mercadona analizando etiquetas: "Este es uno de los más vendidos y lleva jamón de cerdo, sal y conservantes, así que no sería la mejor opción. Lo mismo pasa con otros o con los taquitos, que llevan conservantes".

Ella recomienda que "lo ideal es comprarlo en la charcutería recién cortado y asegurándonos de los ingredientes que lleva porque a veces también lleva conservantes". Para demostrarlo, muestra un paquete recién cortado que lleva antioxidantes y conservantes.