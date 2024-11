Va a Perú con la intención de probar unos "churros españoles" y se acaba encontrando de todo

El joven usuario de TikTok Eleder Iglesias (@elederiglesias) ha publicado un vídeo desde Lima (Perú) en el que muestra cómo son los churros de ahí diciendo que son españoles y analiza el mercado de este producto.

"No sé qué imagen tienen los peruanos de los españoles porque llevo varios días en Lima y he visto unos churros que dicen que son españoles pero que no tienen absolutamente nada que ver", comienza diciendo.

Este producto, tal y como muestra, no se parece en nada al que se puede encontrar aquí, pero su popularidad es muy grande ya que se acumulan decenas de personas haciendo cola esperando poder comprarlos. "No os penséis que son cuatro personas los que lo compran, hay cola para la tienda que los vende", asegura.

Tras ello, busca una churrería algo más española: "Vamos a intentar encontrar algún churro que se parezca más al de España porque algo he visto. Para ello vamos a movernos al barrio de Miraflores, a la churrería Manolo, que parece que tiene churros españoles que se parece un poco más".

Cuando el joven los prueba acaba haciendo la valoración de que "están buenos" y confirma de que "sí existen en Perú los churros españoles", antes de terminar informando que le ha costado un chocolate y seis churros unos 6 euros.