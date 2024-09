Va a un restaurante de comida española en Corea y ojo a lo que le sirven: es casi increíble

La usuaria de TikTok @laralandofficial, española que vive en Corea del Sur, se ha mostrado gratamente sorprendida por algo que le han servido en un bar de tapas españolas que acaban de abrir en aquel país, llamado Vinitus.

La mujer se queda completamente estupefacta sobre todo con un plato: el cochinillo asado. De hecho, incluso el camarero parte el producto con un plato, como es tradicional en algunos establecimientos típicos de Segovia.

"¡Que lo va a cortar con el plato!", exclama la usuaria, literalmente boquiabierta. "¡Que me hacen esto en Corea flipa!", celebra. Al probarlo, su entusiasmo no mengua: "¡Guau! Me he ido a España sin salir de Seúl. Tiene la cortecita crujiente. El cochinillo está súper súper suave".

Pero también se muestra más que satisfecha con otros platos típicos españoles que prueba allí, como el gazpacho, las patatas bravas o la crema catalana. De esta última destaca: "Además en el plato tradicional. Qué rico".

La usuaria llega a asegurar, de hecho, que no ha probado "mejor comida española en todo Corea del Sur": "De verdad que 💯💯💯💯 recomendado!!!".