Varios expertos se pronuncian rotundos sobre lo que se está diciendo del pollo que vende Lidl

Varios expertos se han pronunciado con toda rotundidad después de que una ONG alertase de que "el 98% de las muestras analizadas de las pechugas de Lidl España provienen de pollos con anomalías".

Según el informe, en el que se llega a asegurar que los pollos tienen una enfermedad, de las 6.097 bandejas analizadas de 321 establecimientos de Lidl, la gran mayoría presentaron "estrías blancas", una patología que no es dañina para la salud, pero que según aseguraban empeoraba la calidad de la carne.

Esa información ha hecho que muchos consumidores se hayan alertado, al pensar que el pollo que se vende en esos supermercados no es seguro. Pero varios expertos han dejado claro que sí lo es.

Por ejemplo, Mario Sánchez Rosagro, tecnólogo alimentario, se ha mostrado indignado con el alarmismo con el que se ha presentado esa información. "Esas estrías blancas que vemos en el pollo de forma muy común, no sólo en Lidl, sino en prácticamente cualquier supermercado, obedece al sistema de producción actual que tenemos con el pollo".

"No es un peligro para la salud, es un defecto visual pero que no afecta a la calidad del pollo como tal. Es decir, no es peor el pollo por esto. Son tejidos conectivos y de grasa que desde luego... ojalá que no estuvieran, pero por cómo producimos el pollo hoy en día es lo que tenemos", explica.

"En conclusión: si comes pollo no te preocupes, que no pasa absolutamente nada. Y, si decides no comerlo, que no sea por miedo y por desinformación. Porque eso es lo peor que puedes hacer", avisa.

En la misma línea, José Miguel Mulet, licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular, ha sentenciado: "ONG sin relevancia que denuncia a una gran empresa. 1o el pollo está contaminado, y si no funciona, te metes con el valor nutricional. Detrás de esta denuncia está el interés de la ONG en sacar dinero a la empresa. El pollo de Lidl es seguro y punto".

También ha desactivado las alarmas Gemma del Caño, experta en seguridad alimentaria, quien ha lamentado: "A algunos les da por mezclar la seguridad alimentaria con el bienestar animal y eso confunde a la gente".

"Son estrías blancas que salen por el rápido crecimiento (como las nuestras) y no supone un riesgo para el consumo ni (aunque lo digan) empeora la calidad nutricional", explica antes de apuntar: "Sí, los pollos tienen estrías porque se han seleccionado especies que crecen rápido (lo que no tiene son hormonas). Además se mueven poco. Pues sí. ¿Eso es una 'anomalía' con la que haya que acojonar al consumidor? NO".