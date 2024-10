Ve lo que pasa en este carril bici en Palma y no puede evitar comentarlo: "Solo tenías un trabajo"

El carril bici es un tema que es inevitable que no se comente. No ya por la guerra entre los conductores y los ciclistas, sino porque hay algunos casos que están construidos de una forma que han dado que hablar.

El ejemplo perfecto fue el que se encontró en el recorrido de Huelva a Gibraleón, cosechando millones de visualizaciones, cuyas líneas estaban repletas de curvas. Un caso reciente se ha visto en Palma de Mallorca, pero esta vez no por sus líneas, sino por dónde pasa.

"El ingeniero civil que diseñó el carril bici de Palma y decidió que acabara en el agua, y que ahí siga", ha afirmado la usuaria de TikTok Claudia Martín (@clxudixmartin). Ha enseñado, en primer plano, que el carril pasa por el agua del puerto de Palma. "La gente tiene que ir por un puente con el patinete", ha enseñado.

Ha generado decenas de comentarios en los que la mayoría de usuarios han intentado explicar la razón. Aunque el sitio no sea el idóneo (y quizá no haya quedado otra), la usuaria @lelerevvv ha afirmado que "se puede pasar cuando no hay agua", pero Claudia ha dejado muy claro que siempre hay.

"Se llena cuando llueve o sube la marea, he pasado mil veces patinando", ha comentado también la usuaria Lilith. "Tiene sentido, eso no está lleno casi nunca, se adaptó a lo que había", ha replicado @huylagen.