Viaja a Suecia y acaba indignado con los suecos: esto es lo que le pasa

El usuario de TikTok @el.hesu17, un español que está de viaje en Suecia, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social en el que ha relatado una situación que le ha dejado indignado con los suecos.

El tiktoker, quien se encuentra en un mirador alejado con una vistas a un paisaje idílico, ha pedido a un matrimonio sueco que estaba en la misma zona que él que si le podían hacer una foto pero, para su sorpresa, la respuesta de los locales ha sido negativa.

"Fijaos que simpáticos son, les he pedido que me saquen una foto a los de Suecia y no, me dicen que no me sacan una foto", ha censurado el usuario, mientras graba al matrimonio sueco, quienes salen de fondo yéndose hacia su coche.

"Fijaos donde estoy, y no se dignan a sacarme una foto. Muchas gracias Suecia", ha proseguido el creador de contenido, con una mezcla de broma e indignación, mientras enseña el precioso paraje natural.

"Por algo es la frase: hacerse el sueco"; "Los suecos también te hacen montarte los muebles a ti mismo, ¿qué esperabas?", han sido algunos de los comentaros del vídeo, que ya ha alcanzado las 486.000 visualizaciones y los 15.000 me gustas.