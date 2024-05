Xabier Fortes se defiende de las críticas por su micro abierto sobre Irene Montero

El periodista y presentador de La Noche en 24 horas, Xabier Fortes, ha tenido que salir a desmentir un tuit que se había hecho viral en el que se decía que criticaba una vez más a Unidas Podemos y a su candidata a las elecciones europeas, Irene Montero, después de la entrevista que le había hecho.

"Por si había dudas de la animadversión de Xabier Fortes hacia Unidas Podemos. Micro abierto criticando a Irene Montero una vez que la candidata se marcha del plató", ha escrito el usuario que le criticaba.

Fortes ha asegurado que él es "partidario de contestar a las difamaciones o falsedades y después ya no entrar en bucle". "En este caso es falso que yo criticase a Irene Montero, ni dentro ni fuera", ha sentenciado.

"Dije exactamente lo mismo durante la entrevista que después, que no iba a admitir que me llamase belicista (eso sí creo que es faltar al respeto porque me sitúa en la órbita militarista) simplemente por preguntar cómo se para la guerra de Ucrania sin ayudar a ese país invadido en su defensa", ha explicado.

Fortes ha añadido que justo lo que se oye en ese momento es lo que mismo que dijo en directo: "Si dijese con el micro abierto lo contrario que en el directo, o un insulto podrían criticarme, aunque creyese que en ese momento estaba hablando en privado, que nadie me oía y pudiese soltar un desahogo tras un momento de tensión en el que fui insultado".

"Pero justo lo que se oye es lo mismo que dije en directo, lo mismo, las mismas palabras que le dije en el plató durante la entrevista, que no podía admitir que me llamase belicista simplemente por preguntar", ha rematado, destacando que esta vez el micro abierto no le deja mal a él.