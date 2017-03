Froilán protagoniza una bronca a las puertas de una discoteca... y una cámara lo capta

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón no deja de dar que hablar. Si hace unos días trascendía su debut como torero en el cortijo de Palomarejos (Córdoba), ahora el programa Sálvame, de TeleCinco, ha emitido un vídeo en el que se ve cómo el sobrino del rey Felipe VI protagoniza una bronca a las puertas de una discoteca madrileña.

En las imágenes se puede observar que Froilán se enfrenta a otro joven. "¿Que me vas a pegar tú? ¡Tócame!", dice el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, a lo que el otro replica: "Eres el nieto del Rey, no te voy a tocar".

El sobrino del rey, que lleva una gorra y una camiseta negra, vuelve a intervenir entonces mientras la tensión va aumentando: "Me estás empujando tú. Yo no te estoy tocando. ¡Ten cuidadito! ¡No me toques!".

Según ha asegurado Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, una persona les ha hecho llegar la grabación porque quería que se viese "cuál es el comportamiento habitual de Froilán" cuando sale por las noches.

Esta no es la primera vez que el hijo de la infanta Elena está en medio de la polémica. Su primer hit fue en la boda de los entonces príncipes de Asturias (la ya famosa patada) pasando por su famoso tiro en el pie o el célebre "tú cállate, puto chino" que espetó a un joven en el Parque de Atracciones de Madrid.

Gran debut como torero amigo Felipe @fmb98 !! En casa de Fernando Peña. Después de torear así el siguiente mano a mano en una plaza ! Una publicación compartida de Gonzalo Caballero (@gonzalocaballeroo) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 7:16 PST

