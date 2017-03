Un pequeño despiste y tu vida familiar, quizás tranquila, quizás anodina; pasa a ser el foco de atención en todo el mundo.

La travesura de los dos hijos del profesor Robert Kelly interrumpiendo a su padre en plena entrevista en directo con la BBC, se ha convertido en el fenómeno viral del año.

En apenas seis días, esta familia desconocida ha pasado a ser la más famosa de Internet. Memes, homenajes y hasta polémica racista. De todo han vivido Kelly y los suyos en la última semana.

Este es un repaso a la locura que han vivido desde que se emitió la entrevista:

1 - EL VÍDEO SE HACE VIRAL

Lo hemos visto mil veces y otras mil veces que lo volveremos a ver. Robert Kelly se encontraba en su despacho hablando con la BBC sobre Korea del Sur cuando su hija abrió la puerta desencadenando el caos y el cachondeo generalizado. Después llegó su hermano y su mujer, a toda prisa, tratando de deshacer el entuerto.

El vídeo original de la BBC en YouTube lleva más de 19 millones de reproducciones en apenas seis días.

2 - DOS GIFS PARA LA HISTORIA DE INTERNET

En apenas unas horas, los hijos de Kelly protagonizan los gifs más compartidos (y tiernos) de Internet.

3 - MULTITUD DE MEMES

Como este del programa The Daily Show con Donald Trump y su portavoz, Sean Spicer, como protagonistas.

Parenting is hard. #BBCDad Una publicación compartida de The Daily Show (@thedailyshow) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 11:50 PDT

O este otro de Late Motiv, con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Pablo Echenique e Irene Montero.

¿Conocéis el viral de la entrevista en la BBC interrumpida por 2 niños? Es un fake. #LateMotiv205 tiene el original gracias a @unitedunknown pic.twitter.com/u9uSLOFCjS — Late Motiv (@LateMotivCero) March 14, 2017

4 - Y (DEMASIADAS) PARODIAS

That mom bust in rhe interview like pic.twitter.com/Lr4ZJkQYAJ — Kevín (@KevOnStage) March 11, 2017

Basta ya, por dios.

5 - ESTE GENIAL GIF

oiSh pero QUE GRANDE! xD pic.twitter.com/jdxqBjYkB4 — David (@KrITIK4L) March 15, 2017

6 - UNA POLÉMICA RACISTA

Porque muchos pensaron que la mujer asiática que aparecía a toda carrera a sacar a los niños de la habitación tenía que ser a la fuerza la niñera.

This nanny is absolutely unemployed rn pic.twitter.com/Wjq8zMpGkL — Podfathers Podcast (@PodfathersShow) March 10, 2017

"Esta niñera está despedida"

Poor nanny/ au pair will be fired. https://t.co/Cz4Q6sJHQn — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) March 10, 2017

"Pobre niñera, va a ser despedida"

Pero no, Jung-a Kim es la mujer de Kelly, como bien explicaba esta mujer horas después de que se viralizara el vídeo:

1) It's his wife, not a nanny or maid

2) She has a name, Jung-a Kim

3) Cute kids

4) Life happens ❤️

5) 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/3NFVATjy50 — Maria Chong (@mariachong) March 10, 2017

"1) Es su mujer, no una niñera 2) Tiene un nombre, Jung-a Kim 3) Niños monos 4) Estas cosas pasan 5) 😂😂😂😂😂😂😂"

7 - Y HASTA UNA RUEDA DE PRENSA

Cuatro días después, Kelly y su familia aparecieron juntos en la famosa habitación explicando a la BBC lo que había ocurrido.

Kim contó que se encontraba en otra habitación grabando la entrevista en vídeo y que descuidó a los niños, que terminaron irrumpiendo donde se encontraba su padre, quien asume la culpa de lo ocurrido por "no haber echado el pestillo".

"Nunca habíamos vivido nada así", reconocía Kelly, quien admitía haber visto el vídeo numerosas veces después del incidente.

"Es divertido y entendemos la repercusión", aseguraba el profesor, que temía que la BBC no quisiera llamarles nunca más.

Además de la entrevista en la BBC, la familia respondió a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la Universidad Nacional de Busan de Corea del Sur. Kelly reconoció que le había "molestado" que hubiera gente que identificara a su esposa como la niñera, aunque Kim le restaba importancia. "Yo solo espero que la gente lo disfrute y no discuta sobre este tema. La verdad es que no somos muchas parejas interraciales pero espero que la gente simplemente no polemice sobre esto", aseguró.

Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!