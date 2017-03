El vídeo viral de una joven latina que defiende a una pareja de musulmanes atacados en Nueva York

Tracy Tong, una neoyorquina de 23 años, ha protagonizado uno de esos gestos que le devuelven a la gente la fe en los demás. La joven es la protagonista de un vídeo que se ha convertido en viral, en la que defiende a una pareja de musulmanes que estaba siendo verbalmente agredida en un vagón del metro de la Gran Manzana.

La secuencia, que acumula más de 1,5 millón de reproducciones en Facebook, muestra a una mujer de mediana edad atacando verbalmente a una pareja: "¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí si no sois de los nuestros?", les espeta ante la indiferencia del resto de pasajeros.

Otra mujer que viaja en el tren y contempla la escena le pide a la mujer que pare. Entonces ella, con gesto amenazador y poniéndole el dedo muy cerca del rostro, le grita: "No. Tú no entiendes nada. Tú tampoco eres de aquí". Cuando la otra mujer le dice que dónde ha nacido ella, contesta a gritos: "Aquí, yo he nacido en América".

Es en ese momento cuando Tracy Tong interviene. Le dice a la acosadora que ella "también ha nacido en América" y le pregunta de dónde es. "De Puerto Rico", desvela la mujer de mediana edad. La joven, entonces, emplea el inglés y el español para pedirle que sea respetuosa con la pareja a la que había estado acosando.

"Yo creo que estás siendo muy injusta. Aquí tenemos que estar todos juntos y no contra una persona, eso es ridículo. ¿De qué sirve que nos peleemos con la gente y nos pongamos contra el mundo? ¡Tenemos que ponernos juntos".

La mujer mayor le dice entonces a la joven que no se meta donde no la llaman y que los latinos están perseguidos, pero Tracy no está dispuesta a dejar así las cosas: "Yo sé lo que le pasa, mi madre es de fuera y yo estoy resentida con lo que está pasando. Pero no le falte al respeto a esta gente, por favor". "No le estoy pidiendo que se calle, le estoy pidiendo que sea respetuosa con estas personas".

"Todos estamos juntos en esto. Le guste o no lo que está pasando en el Gobierno, que le den, tiene que lidiar con ello. Es usted una mujer madura".